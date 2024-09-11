نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة لا مثيل لها.. هدى المفتي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها وجمهورها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، بإطلالة أنيقة للغاية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة هدى المفتي

ظهرت هدى المفتي، وهي ترتدي فستان أبيض صك، قصير من الأمام ومفتوح من الظهر، وأعتمدت تسريحة الشعر المرفوع والميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامح وجهها وكانت الإطلالة مميزة وتليق بها وتبرز مدى جمالها.

هدى المفتي قبل طرح مسلسلها الجديد “مطعم الحبايب”

أحدث أعمال الفنانة هدى المفتي



حيث تستعد منصة شاهد لعرض مسلسل "مطعم الحبايب" بدءًا من يوم الخميس 3 أكتوبر، حيث من المنتظر أن يحقق المسلسل حضورًا لافتًا على المنصة، وتدور أحداث مسلسل "مطعم الحبايب" حول قصة فريدة ومختلفة في عالم المطبخ، وهو ما يسمى بـ "دراما المطبخ" وذلك في جو من الإثارة والتشويق الممزوجة بالكوميديا، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة خلال فترة عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.



طاقِم عمَل مسلسل "مطعم الحبايب"

مسلسل "مطعم الحبايب" بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.



آخر أعمال الفنانة هدى المفتي



وكان آخر أعمال هدى المفتي هو مسلسل "مفترق طرق" من بطولة هند صبري، والذي عُرض على منصة شاهد، وحقق نسب مشاهدة عالية، وشارك في بطولته إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، علي الطيب، ونهى عابدين، والعمل من سيناريو وحوار الراحل شريف بدر الدين، من إخراج محمد يحيى، إشراف فني أحمد خالد موسى، ومن إنتاج مجموعة كاريزما للإعلام.