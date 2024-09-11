هاريس لأنصارها: لا أزال الطرف الأضعف في سباق الانتخابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - بعد المناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، تحدثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى حشد من المؤيدين في فيلادلفيا.

وقالت هاريس لأنصارها: "أيها السادة ما زلنا الطرف الأضعف في هذا السباق، المنافسة متقاربة"، مؤكدة أهمية الفوز في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة.

وأضافت: "نحن نؤمن بأنفسنا، نحن نؤمن بالشعب الأمريكي، هذه حملة تهدف إلى جمع الناس معًا، مع العلم أن الغالبية العظمى منا لديهم الكثير من القواسم المشتركة أكثر مما يفرقنا".

وتابعت الساحة السياسية العالمية أول مناظرة رئاسية بين ترامب وهاريس، التي انطلقت في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة، الرابعة بتوقيت القاهرة والواحدة بتوقيت جرينتش صباح الأربعاء.

وتأتي هذه المناظرة، التي تديرها شبكة ABC News الأمريكية كجزء من الحملة الانتخابية المكثفة بين ترامب وهاريس، حيث تتناول القضايا السياسية والاقتصادية التي تشغل الرأي العام الأمريكي.

وفي فيلادلفيا، شهدت المدينة تجمعات كبيرة للمواطنين تعبيرًا عن مطالبهم واهتمامهم بالمناظرة المرتقبة بين المرشحين، لا سيما وأنها من المتوقع أن تحدد توجهات الناخبين خلال الأسابيع القادمة.