النجم سامي مغاوري ضيف شرف في فيلم "المستريحة"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان سامي مغاوري إلى فريق عمل فيلم "المستريحة"، الذي تلعب بطولته النجمة ليلى علوي، ويشارك فيه الفنان بيومي فؤاد، تحت إدارة المخرج عمرو صلاح. يظهر مغاوري في الفيلم كضيف شرف، حيث يسهم في تحريك الأحداث وتغيير مجراها.

المخرج عمرو صلاح

وقد أعرب المخرج عمرو صلاح في بيان صحفي له عن سعادته بمشاركة سامي مغاوري، مشيرًا إلى أن حضوره يضيف قيمة كبيرة للفيلم ويرفع من مستوى الكوميديا، نظرًا لما يتمتع به مغاوري من أسلوب خاص ومتميز في التمثيل الكوميدي، والذي يحظى بقبول واسع لدى مختلف الفئات العمرية من الجمهور.

أبطال فيلم المستريحة

فيلم "المستريحة" يضم كوكبة من النجوم، منهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.