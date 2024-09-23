راندا عوض تعود بمسلسل “برستيج ”.. تعرف على مسيرتها الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن المخرج عمرو سلامة مؤخرًا عن بدء تصوير مسلسله الجديد "برستيج"، الذي يمثل عودة الفنانة راندا عوض إلى الساحة الفنية بعد غياب استمر عدة سنوات، حيث كانت آخر أعمالها في مسلسل "كلبش 2" عام 2018، مما يجعل هذه العودة منتظرة من قبل جمهورها.

مسيرة فنية غنية

راندا عوض، الممثلة المصرية اللبنانية، وُلدت عام 1964 في مدينة صيدا بلبنان، وانتقلت إلى مصر مع عائلتها بعد اندلاع الحرب الأهلية. بدأت مشوارها الفني في السبعينيات من خلال مسلسل "العاصفة"، لتتوالى بعدها مشاركاتها.

التعليم والتطوير

في عام 1982، شاركت راندا في مسرحية "ريا وسكينة"، حيث أدت دور ألفت. وفي سبيل صقل موهبتها، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت منه عام 1990.

أدوار بارزة

تعد راندا من الفنانات المبدعات، حيث قدمت أدوارًا مؤثرة في العديد من الأعمال. من بين أبرزها فيلم "الحب فوق هضبة الهرم"، حيث جسدت شخصية عفاف، وشخصية نوال في "يوم حلو ويوم مر". كما تركت بصمتها في "رأفت الهجان 1" بدور إيفيت سمحون.

عودة متجددة

مع بدء تصوير "برستيج"، تأمل راندا عوض في استعادة مكانتها الفنية وإعادة جذب جمهورها. هذه الفرصة تعكس شغفها للفن وتبرز إرادتها القوية، مما يزيد من حماس المتابعين لمشاهدة تجربتها الجديدة.