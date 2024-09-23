شيرين عبد الوهاب تهنئ الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني

القاهرة - محمد ابراهيم -



نشرت شيرين عبد الوهاب من خلال حسابها الشخصي بموقع "X" تهنئة للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقالت: "أحيي بكل فخر واعتزاز الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني".



واستكملت:"وأتقدم بخالص التهاني إلى قيادته الرشيدة وشعبه الكريم، متمنية لهم دوام التقدم والازدهار".



واضافت:" أسأل الله العظيم أن يديم على بلاد الحرمين نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتها الرشيدة في تحقيق المزيد من الإنجازات".

واختتمت:" وأخص بالذكر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أثبت للعالم أجمع قدرته على قيادة بلاده نحو مستقبل زاهر.. كل عام والسعودية بخير".



أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

يذكر أن أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية "عودتني الدنيا " الذي حققت نجاح كبير جدًا.

تفاصيل أغنية عودتني الدنيا



والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسي،تسجيل، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت، جيتار وهارموني أحمد حسين، باص جيتار أحمد رجب، بيركشن ضياء بدر، إدارة انتاج رامز سليمان، تم التسجيل في استوديو TRS.

كلمات أغنية عودتني الدنيا



عودتني الدنيا أخسر.. أخسر

وإن لما أحب حاجة أوام تسيبني

أي لحظة فرح تِقصر

طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني

وأما جيت لحياتي قولت الفرحة جاتلي

والسعادة خلاص معايا وقربت لي

بس برده بعدت عني

حلمي راح كالعادة مني

قولت أحب الحزن يمكن

برده زيك هيفارقني

بس دي الحاجة الوحيدة

اللي دايما بتلاحقني

يوم ما جيت وناديت عليا قولت

قدري شايلي حاجة وبيفاجئني

شوفت أجمل دنيا جاية

والنهارده بجد راح اللي مضايقني

لما جيت أنا شوفت نفسي في بكرة أجمل

يا أخيرا عندي حلم خلاص هيكمل

بس برده بعدت عني

حلمي راح كالعادة مني

قولت أحب الحزن يمكن

برده زيك هيفارقني

بس دي الحاجة الوحيدة

اللي دايما بتلاحقني

عودتني الدنيا أخسر.. أخسر

وإن لما أحب حاجة أوام تسيبني

أي لحظة فرح تِقصر

طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني