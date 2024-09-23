أبرزهم دهب وتقاطع طرق.. أعمال تستعد لها حنان مطاوع

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة حنان مطاوع حالة من النشاط الفني في تلك الفترة، حيث تستعد لتحضير لأكثر من عمل فني يتنوع ما بين الدراما والسينما، ومنها تستعد لتحضيره ومنها ما انتهت من تصويره.



مشاركة حنان مطاوع في فيلم هابي بيرزداي



انتهت حنان مطاوع منذ فترة من تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم هابي بيرزداي بالمشاركة مع نيللي كريم، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش العديد من القضايا الهامة أبرزها عمالة الأطفال، ومن المقرر تحديد موعد عرضه خلال الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف وإخراج سارة جوهر، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.



مشاركة حنان مطاوع في مسلسلات خارج الموسم

كما تستأنف حنان مطاوع تصوير الماضية تصوير مسلسل بعنوان حياة أو موت، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي مثير.

حياة أو موت مكون من 10 حلقات، ومن بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.

آخر بعنوان صفحة بيضا، وهو العمل الذي كان في البداية يحمل اسم تقاطع طرق، والمسلسل من نوعية أعمال الـ Off Season، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، تدخل خلاله حنان في أزمات عديدة تحاول حلها.

والمسلسل يشارك بجانب حنان مطاوع في بطولته، سامي الشيخ، أحمد الرافعي، مها نصار، أحمد الشامي، حنان يوسف، أحمد ماجد، وحسن العدل، ومن تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما.

وتقدم حنان مطاوع خلال أحداث المسلسل شخصية دكتورة اسمها حياة أبو راضي ويتم اتهامها بجريمة قتل مع تتابع الأحداث، فيما تلعب رنا رئيس دور فتاة اسمها ماسة وهي شقيقة حنان مطاوع وتعاني من أزمة نفسية ضمن العمل، ويظهر أحمد الرافعي بشخصية رجل أعمال اسمه سليم ويعيش قصة حب مع حنان.

كما تصور حنان مطاوع مسلسل آخر ط بعنوان هابي هالوين، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن نوعية أعمال الإثارة والتشويق ويعتمد على جريمة قتل، ومن تأليف وإخراج محمد عبده.

حنان مطاوع في رمضان 2025

وتعاقدت حنان مطاوع مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد بعنوان دهب، تشارك به في موسم رمضان المقبل 2025، والعمل من إنتاج إيهاب السرجاني وفينومينا، من تأليف أحمد عاصم، ومن إخراج أسامة عرابي، وجاري في الفترة الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع الأبطال المشاركين به بجانب حنان مطاوع.