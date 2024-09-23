بعد اصابته.. أول ظهور لصلاح عبد الله في عيد ميلاد مصطفى قمر

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد حفل عيد ميلاد الفنان مصطفى قمر أحدث ظهور للفنان القدير صلاح عبد الله بعد تعرّضه لإصابة إثر سقوطه على الأرض بمنزله.

أقيم الحفل في أحد الأماكن العامة، حيث احتفل مصطفى بعيد ميلاده وسط حضور عدد من النجوم والمقربين، الذين شاركوه فرحته بهذا اليوم المميز.

مفاجأة غادة عيسى لزوجها

غادة عيسى، زوجة مصطفى قمر، حرصت على تنظيم حفل عيد ميلاده داخل مطعم مصطفى الخاص، حيث وجهت الدعوات لأصدقائه المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.

من بين الحضور كان الفنان صلاح عبد الله، الفنان علي الحجار، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة نرمين الفقي، والفنانة بشرى وزوجها، بالإضافة إلى الإعلامي عمرو الليثي وغيرهم من نجوم الفن.

لحظات المرح وقطع التورتة

احتفل أصدقاء مصطفى قمر معه بتقطيع التورتة، وتبادلوا الأغاني والضحكات وسط أجواء من البهجة والتقاط الصور التذكارية، مما جعل الحفل مميزًا ومليئًا بالذكريات الجميلة.

كليب "صناعة مصرية" الجديد

بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده، طرح مصطفى قمر كليب أغنيته الجديدة "صناعة مصرية" على موقع يوتيوب والمنصات الرقمية مثل أنغامي وساوند كلاود. تُعتبر هذه الأغنية أولى أعماله الغنائية لعام 2024، وهي أغنية باللهجة المصرية إيقاعية تدمج بين الحب والغزل بأسلوب فريد، حيث يتغزل مصطفى بجمال الفتاة المصرية التي وصفها بأنها "صناعة مصرية".

تصوير الكليب في الإسكندرية

تم تصوير كليب "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" بمدينة الإسكندرية تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة. وقدمت المخرجة الكليب بأسلوب "لايت كوميدي"، حيث استغلت خفة دم مصطفى قمر وقدرته التمثيلية لتقديم عمل مبهج ومليء بالألوان الصيفية التي تعكس أجواء الأغنية.

مصطفى قمر يعبر عن سعادته

أعرب مصطفى قمر عن سعادته الكبيرة بهذا العمل الذي اعتبره صيفيًا بامتياز، يعكس روح الموسم ويمنح طاقة إيجابية للمستمعين.

الأغنية من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

أعمال بتول عرفة المستمرة

يأتي هذا العمل ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها المخرجة بتول عرفة في 2024، حيث تعاونت مع العديد من النجوم مثل رانيا يوسف، كارول سماحة، وشذى حسون.

حصلت بتول عرفة على جائزة "أفضل مخرج كليبات" من جوائز Middle East Music Awards لعام 2024، وهي تُعتبر من أبرز الأسماء في مجال إخراج الكليبات، حيث قدمت أكثر من 140 كليب مع نجوم بارزين في الوطن العربي.