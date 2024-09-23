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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تكلفة التأمين على ديون إسرائيل السيادية تصعد لأعلى مستوى منذ… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 06:18 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليغنس اليوم الإثنين أن تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد بلغت أعلى مستوياتها منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر الماضي.
وبلغت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات 149 نقطة أساس مقارنة بمستوى إغلاق يوم الجمعة الماضي عند 146 نقطة أساس، وهو السعر الأعلى منذ أكتوبر من العام الماضي.
وشن الجيش الإسرائيلي أكبر موجة من الغارات الجوية من حيث النطاق على جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران، مما أثار مخاوف من تصاعد الصراع واتساع رقعته.
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