انت الأن تتابع خبر هيئة البث الإسرائيلية:إعلان حالة الطوارئ .. وغالانت:نصر الله وحيدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة صدقت على إعلان حالة الطوارئ بشكل مستعجل في كل أنحاء الدولة.



وأكدت أن قرار التصديق على إعلان حالة الطوارئ سيدخل حيز التنفيذ فورا ولمدة أسبوع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قوله "على اللبنانيين الابتعاد عن مواطن الأذى".

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل: إن نحو 200 صاروخ أطلقها حزب الله اللبناني اليوم على إسرائيل.

ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من مقر قيادة العمليات: في اليوم الأخير نقوم بهدم ما تم بناؤه في حزب الله منذ 20 عاما.

وأضاف: إن حسن نصر الله بقي وحيدا، وخرجت وحدات كاملة من قوة الرضوان عن دائرة العمل.

وبدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تعليقا على الهجمات في لبنان "من الآن فصاعدا إسرائيل ستغير قواعد اللعبة".