انت الأن تتابع خبر الرئيس الإيراني: مستعدون للحوار مع واشنطن ولا نتدخل بقرارات حلفائنا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظلّ تطورات الأوضاع في لبنان، وسقوط نحو 300 شهيد منذ صباح الإثنين، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في إحاطة له بنيويورك، إنّ إيران مستعدة للحوار مع واشنطن لحلّ الخلافات، ويجب عليها الوفاء بالتزاماتها، وإنّ إيران على تسعى لامتلاك القنبلة النووية.

وقال بزشكيان، إنّ "اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية في طهران لن يبقى دون رد وردنا قادم، وهي اغتالت هنية في طهران لجرنا إلى حرب إقليمية لكننا مارسنا أقصى درجات ضبط النفس، وإسرائيل قابلت كل الكلام بشأن ضبط النفس والمفاوضات بمزيد من التصعيد الجنوني"

وأضاف: "الحل لأمن واستقرار المنطقة وقف إسرائيل جرائمها بغزة ولبنان وبقية الدول، والسياسات الأميركية تدعم وتشجع إسرائيل في حربها المفتوحة وأفعال واشنطن تناقض أقوالها، ونحن مستعدون للعمل على خفض التوترات في المنطقة لكن إسرائيل لا تريد ذلك وتصعد الحرب وتوسعها"

وقال: "مستعدون لوضع كل أسلحتنا جانبا لكن السؤال هو عن مدى استعداد إسرائيل لفعل الشيء نفسه" موضحًا "حلفاؤنا لا يتلقون الأوامر منا ويتخذون قراراتهم وفق تقديرات الدفاع عن أنفسهم، حزب الله في لبنان يدافع عن حقوقه ونحن ندعمه في هذه المعركة".