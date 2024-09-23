انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد الشهداء في لبنان إلى 356 بينهم 24 طفلًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانيّة، مساء الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء في جنوبي لبنان إثر الغارات الإسرائيلية إلى 356 شهيدًا بينهم 24 طفلًا و42 سيدة، و1246 جريحًا.

وفي وقت سابق قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارات إسعاف وإطفاء وقوافل للنازحين الذين يريدون الذهاب إلى مناطق أكثر أمنًا، ولفت إلى وجود 27 مستشفى في لبنان يستقبل الجرحى.

وقال، إن وزارة الصحة تعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وترتيب عملية نقل جرحى من المحافظات المستهدفة لزيادة القدرة الاستعابية فيها.

وعن النازحين، قال الأبيض، إن الوزارة فعلت خطة طوارئ تتضمن مركز عمليات طوارئ للنازحين إضافة إلى مركز عمليات الوزارة، الذي سيتواصل مع مراكز الرعاية الأولية التي ستعمل على خدمة النازحين.

وأشار إلى وجود مساعدات وصلت من الأردن والعراق، مضيفًا أن هناك دولًا أخرى تم التواصل معها لإرسال المساعدات.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، استهداف العاصمة اللبنانية بيروت، وسط ارتفاع ضحايا القصف المستمر على لبنان.

وشن طيران الاحتلال غارات استهدفت بلدات الخرايب، والصرفند، ودير كيفا، وبريقع، والقصيبة، والسكسكية، ورومين، وبنت جبيل، وعربصاليم، وتبنين، وطير دبا، وتول، والخيام، وميفدون، والمعشوق، ودير سريان، وصريفا، ومليتا، ومعروب، وعين بعال، وأرزون.