انت الأن تتابع خبر غارة جوية إسرائيلية على بيروت تستهدف "علي كركي" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، استهداف العاصمة اللبنانية بيروت، بالتزامن مع الغارة الجوية على ضاحية بيروت الجنوبية، وسط ارتفاع ضحايا القصف المستمر على جنوب لبنان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الجيش الإسرائيلي، قوله " إنا سلاح الجو الإسرائيلي، يستهدف بيروت ح"اليا.

ومن جهتها، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في بيروت.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم "لا نسعى للحرب ويمكن تجنبها إذا أوقف حزب الله هجماته وابتعد عن الحدود".

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي اليوم الاثنين، على لبنان، حيث نفذت نحو 100 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء في جنوبي لبنان إثر الغارات الإسرائيلية إلى 274 شهيدا و1024 جريحا.

وأضاف الأبيض، في بيان صحفي، أن من بين الشهداء 21 طفلا و39 امرأة إضافة إلى عدد من الشهداء الذين لم يتم التعرف عليهم.

وأوضح أن هناك شهيدين و16 جريحا من الفرق الإسعافية.

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارات إسعاف وإطفاء وقوافل للنازحين الذين يريدون الذهاب إلى مناطق أكثر أمنا.

ولفت إلى وجود 27 مستشفى في لبنان يستقبل الجرحى.

وقال، إن وزارة الصحة تعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وترتيب عملية نقل جرحى من المحافظات المستهدفة لزيادة القدرة الاستعابية فيها.

وعن النازحين، قال الأبيض، إن الوزارة فعلت خطة طوارئ تتضمن مركز عمليات طوارئ للنازحين إضافة إلى مركز عمليات الوزارة، الذي سيتواصل مع مراكز الرعاية الأولية التي ستعمل على خدمة النازحين.

وأشار إلى وجود مساعدات وصلت من الأردن والعراق، مضيفا أن هناك دولا أخرى تم التواصل معها لإرسال المساعدات.

وشن طيران الاحتلال غارات استهدفت بلدات الخرايب، والصرفند، ودير كيفا، وبريقع، والقصيبة، والسكسكية، ورومين، وبنت جبيل، وعربصاليم، وتبنين، وطير دبا، وتول، والخيام، وميفدون، والمعشوق، ودير سريان، وصريفا، ومليتا، ومعروب، وعين بعال، وأرزون.

وزارة الداخلية

وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، المحافظين للتعاون بشكل كبير مع عملية النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية.

وعقد مولوي لهذه الغاية اجتماعا مع خلية الأزمة في الوزارة بحضور مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري، وتقرر في ضوء ذلك وحرصا على سلامة اللبنانيين وأمنهم، فتح مدارس ومعاهد رسمية مراكز إيواء.

صحة

أوعزت وزارة الصحة اللبنانية إلى المستشفيات الواقعة جنوبي وشرقي لبنان لوقف العمليات غير الطارئة لإفساح المجال لمعالجة جرحى الغارات الجوية المكثفة التي تشنها إسرائيل؛ تزامنا مع دعوتها السكان للابتعاد عن مواقع حزب الله.

وطلبت الوزارة في بيان: "من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف كل العمليات الباردة بهدف إفساح المجال لمعالجة الجرحى؛ بسبب تمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان".

تعليم

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي إغلاق المدارس في مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية كثيفة منذ ساعات الصباح، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الوزير في بيان إنه: "تقرر إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة اليوم والثلاثاء، في كل من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية" وذلك "نظرا لتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات".

شؤون اجتماعية

قرر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار بإقفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤسسات رعاية الأشخاص المعوّقين، مؤسسات حماية الأحداث ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المتخصّصة في كل من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل وفي الضاحية الجنوبية يومي الثلاثاء والأربعاء: "نظراً لتطوّر الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة".

وأوعز إلى إدارات المؤسسات التي تقدّم خدمة الرعاية الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية أن تتريث في استقبال المستفيدين في الأقسام الداخلية لغاية 1 تشرين الأول 2024.

أما بالنسبة لمؤسسات رعاية المسنين الموجودة في المناطق الآمنة، فتستمر بعملها المعتاد في استقبال ورعاية المسنين لديها".