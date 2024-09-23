انت الأن تتابع خبر لأول مرة منذ 2006 .. صواريخ حزب الله في سماء حيفا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لأول مرة منذ حرب لبنان عام 2006، قصف حزب الله بصواريخ بعيدة المدى بشكل مباشر مدينة حيفا المحتلة، وقالت وسائل إعلام عبرية إنّ صافرات الإنذار دوت في مختلف أرجاء حيفا، وأنّ عشرات آلاف المستوطنين دخلوا للملاجئ في الضربة الثالثة التي يطلقها الحزب الإثنين.

من جانبٍ آخر تتواصل الغارات الإسرائيلية المدمرة على لبنان، وسط حديث عن اغتيال قيادي كبير في حزب الله، في حين قالت مصادر لبنانيّة إنّ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان ارتفع إلى 325 والجرحى إلى نحو 1200منذ صباح اليوم.