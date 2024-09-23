تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 05:25 مساءً - أعلن لبنان تعليق الدراسة غدًا الثلاثاء بالمدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد، في أعقاب غارات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، بيانًا، اليوم الإثنين، قالت فيه: «تقرر وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار، على أن يشمل وقف الدروس أيضا بالجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة يوم غد الثلاثاء».

كانت الوزارة قررت في قت سابق غلق المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة، اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية، منذ صباح اليوم، إلى 182 قتيلا و727 جريحا.

يأتي ذلك في إطار تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله، إذ بدأ جيش الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى غارات عنيفة على القرى اللبنانية في الجنوب، ردًا على هجوم حزب الله.