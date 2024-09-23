أحمد سعد يعلن عن حفل زفاف جديد بمشاركة أبنائه بعد عودته لعلياء بسيوني

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان أحمد سعد عن عودته إلى زوجته السابقة علياء بسيوني، وذلك بعد فترة من الانفصال أثارت خلالها العديد من التساؤلات والجدل بين المتابعين.

وأوضح سعد أنهما قررا إعطاء فرصة جديدة لعلاقتهما، مشيرًا إلى أهمية التواصل الإيجابي من أجل مصلحة أبنائهما.

سرقة أحمد سعد في إيطاليا

وفي سياق آخر، تحدث سعد عن حادثة سرقته خلال حضوره حفل زفاف ابن الإعلامية بسمة وهبة في إيطاليا، حيث تعرض للسرقة في مطار ميلانو، مؤكدًا أنه لا يحب الحديث عن الخسائر، بل يفضل التركيز على النعم التي وهبها الله له.

وقال سعد في لقاء مع "ET بالعربي": "أنا مبحبش أتكلم في خساير، لأن المكاسب من عند الله كثيرة، الخساير ولا حاجة من النعم اللي ربنا أدهالي، بس زعلت على الأشياء المعنوية أكثر من المادية."

تعليقات بسمة وهبة على الحادثة

بدورها، تحدثت بسمة وهبة عن الحادثة، موضحة أنها تشتبه في أن شخصًا ما كان يراقب سعد ويعرف محتويات حقيبته، التي تحتوي على ساعات ومقتنيات قيمة.

وأكدت أن الحسد هو ما يدفع البعض للحديث عن تلك المواقف بشكل سلبي.

وأضافت: "اللي بيقولوه الناس أنا مابعتبرهوش نَقّ، أنا بعتبر إن ده حسد، أحمد سعد كل اللي أنتم نبرتم عليه اتسرق."

آمال جديدة لمستقبل العلاقة

في سياق حديثه عن علاقته مع علياء، أوضح سعد أنه يفضل التركيز على الإيجابيات، مؤكدًا أنهما يسعيان لتحقيق بيئة أفضل لأبنائهما، حيث قال: "نبص لبعض بشكل مختلف ونقول إننا ندي نفسنا فرصة."

كما أشار إلى خطط لإقامة حفل زفاف جديد، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد موعده بعد فترة معينة، ليكون الأولاد جزءًا من الاحتفال.

تمثل قصة أحمد سعد حالة إنسانية تعكس التحديات التي تواجه العلاقات، وكيف يمكن أن تتحول المشكلات إلى فرص للنمو والتغيير.