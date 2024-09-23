طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على أطراف بلدة رميش وعيتا الشعب جنوب...



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 04:28 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على أطراف بلدة رميش وعيتا الشعب.

وأفادت القناة بأن وسائل إعلام إسرائيلي قالت إن هناك دوي صفارات الإنذار في مناطق قريبة من مطار بن جوريون وقرب هشارون بتل أبيب الكبرى.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".