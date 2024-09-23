البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير التعليم لبحث سبل التعاون في وضع القيم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 04:28 مساءً - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعرض السيد الوزير خلال اللقاء التوجه الجديد لمنظومة وزارة التربية والتعليم، من حيث الأفكار والأساليب الحديثة المتبعة في العملية التعليمية.

ومن جهته، أثنى قداسة البابا على هذه الرؤية والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا السياق والتي تسهم في بناء الإنسان المصري بالشكل الذي نأمله في بلادنا.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الاتجاه نحو وضع منهج يضم القيم والمبادئ الدينية المشتركة، ضمن مناهج التربية الدينية للمراحل الدراسية المختلفة، وذلك بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

وقد حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا.