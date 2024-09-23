4 أفلام مصرية في قائمة الأعلى مبيعًا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت هيئة الأفلام السعودية عن قائمة أعلى 10 أفلام مبيعًا في شباك التذاكر السعودي خلال النصف الأول من 2024.

ومن بين هذه الأفلام، تواجدت 4 أفلام مصرية، يتصدرها فيلم "ولاد رزق 3" من بطولة أحمد عز، الذي جاء في المركز الخامس بإيرادات تجاوزت 23 مليون ريال، مع بيع 480.6 ألف تذكرة.

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في المركز السادس

في المركز السادس، جاء فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" من بطولة هشام ماجد، الذي حقق 22.7 مليون ريال، مع ما يقارب 459 ألف تذكرة مباعة. هذه الأرقام تعكس مدى شعبية الأفلام المصرية في السوق السعودي.

فيلم "أبو نسب" و"رحلة 404" ضمن العشرة الأوائل

أيضًا ضمن قائمة الأفلام الأكثر مبيعًا، احتل فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام المركز الثامن بإيرادات 15.5 مليون ريال و285 ألف تذكرة. فيما جاء فيلم "رحلة 404" من بطولة منى زكي في المركز التاسع بإيرادات بلغت 12.4 مليون ريال، مع بيع 225 ألف تذكرة.

إيرادات السينما السعودية في النصف الأول من 2024

ووفقًا لتقرير "الشرق بلومبرج"، بلغت إيرادات مبيعات تذاكر السينما في السعودية خلال النصف الأول من العام 421.8 مليون ريال (112.4 مليون دولار). ويأتي ذلك في ظل جهود المملكة لتعزيز نشاط السينما من خلال تخفيض أسعار التذاكر وتقديم محفزات حكومية.

حزمة المحفزات الحكومية لتطوير السينما

عملت المملكة على تقديم محفزات تشمل خفض أسعار التذاكر وتقليل تكاليف تراخيص دور العرض بنسبة تتراوح بين 84% إلى 96%. كما ساهمت الشركات المشغلة للصالات السينمائية في تخفيض الأسعار، لتتراوح حاليًا بين 50 و55 ريالًا، بعد أن كانت 85 ريالًا. ورغم هذه التخفيضات، لا تزال أسعار التذاكر أعلى مقارنة ببعض دول الخليج المجاورة.