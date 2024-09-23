وزير الثقافة يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء قطاعات الوزارة لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

القاهرة - محمد ابراهيم -

عقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات المشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بهدف مناقشة خطط التنفيذ.

استعراض الخطة التنفيذية

تم خلال الاجتماع استعراض الخطة التنفيذية للفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الوزارة ضمن المبادرة. هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ قيم الثقافة والتعليم في المجتمع.

الفعاليات والمستهدفات في المحافظات

كما تم مناقشة ما تم تحقيقه حتى الآن من أهداف في القاهرة والمحافظات، واستعراض مقترحات الفعاليات الجديدة التي ستقوم بها القطاعات المختلفة مثل ورش تدريبية وإبداعية واكتشاف المواهب.

التعاون مع الوزارات الأخرى

أكد وزير الثقافة على أهمية تعزيز التعاون مع وزارات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لتحقيق أهداف المبادرة. وشدد على التنسيق بين جميع القطاعات لضمان شمولية الفعاليات والوصول إلى جميع الفئات المجتمعية.

أهمية المبادرة لتحقيق التنمية المستدامة

أشار الوزير إلى أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة تعليمية تسهم في بناء الإنسان المصري بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

الحضور في الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في وزارة الثقافة، منهم الدكتور أسامة طلعت، والمخرج خالد جلال، والدكتور وليد قانوش، وغيرهم من المسؤولين.