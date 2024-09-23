عباس أبو الحسن في قفص الاتهام بعد حادث مروع أودى بحياة سيدة وإصابة أخرى



القاهرة - محمد ابراهيم - يواجه الفنان عباس أبو الحسن محاكمة على خلفية حادث السير الذي تسبب في وفاة سيدة وإصابة أخرى بجروح خطيرة. وقد أثار الحادث جدلًا واسعًا وتساؤلات حول ملابسات القضية التي نُظرت في محكمة جنح الشيخ زايد.

أولى جلسات المحاكمة والغياب اللافت لأهل الضحية



بدأت أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن في محكمة جنح الشيخ زايد بتهمة دهس سيدتين، إحداهما توفيت متأثرة بإصابتها. اللافت في الجلسة كان غياب أسرة السيدة المصابة عن الحضور، ما أثار التساؤلات حول موقفهم من القضية.

تصالح مفاجئ بين أسرة المصابة والفنان



كشفت مصادر مقربة من العائلة أن أسرة السيدة المصابة قررت التصالح مع عباس أبو الحسن وتنازلت عن الدعوى المرفوعة ضده، حيث سُلّم التنازل لمحامي الفنان لتقديمه أمام المحكمة في أولى الجلسات.

النيابة تحيل القضية وتعدل التهم



أحالت النيابة العامة الفنان عباس أبو الحسن إلى محكمة الجنح بتهمة دهس السيدتين، وبعد وفاة إحداهما، تم تعديل التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ. وقرر النيابة استدعاء أبو الحسن مرة أخرى لمواجهته بأقوال السيدة المصابة الثانية.

رواية أبو الحسن للحادث



خلال التحقيقات التي استمرت لسبع ساعات، أوضح عباس أبو الحسن أنه كان يسير بسرعة منخفضة بسبب الزحام على طريق المحور المركزي حين فوجئ بخروج السيدتين من خلف إحدى السيارات، مما أدى إلى اصطدامه بهما. وأضاف أنه نزل فورًا لمساعدتهما واتصل بالإسعاف لنقلهما إلى المستشفى.

الفنان يتعرض للإصابة خلال المساعدة



أثناء مساعدته للسيدتين المصابتين في الصعود إلى سيارة الإسعاف، تعرض الفنان لإصابة في الكاحل نُقل على إثرها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حيث تبين أنه يعاني من قطع في وتر الكاحل الأيمن، مما استلزم إجراء عملية جراحية.

تطورات القضية وقرارات النيابة



قررت النيابة إخلاء سبيل عباس أبو الحسن بكفالة مالية، واستمرار التحقيقات، بما في ذلك فحص السيارة المتورطة في الحادث ومراجعة كاميرات المراقبة. كما أمرت بتشريح جثمان السيدة المتوفاة لتحديد سبب الوفاة بدقة، مما يزيد من تعقيد القضية.