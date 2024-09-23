دريس كود» ملابس كتان.. روبي في حفل ضخم بالجامعة الأمريكية غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة روبي للقاء جمهورها غدًا في حفل غنائي ضخم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة ضمن سلسلة حفلاتها التي بدأتها خلال الفترة الماضية، ووضعت الجهة المنظمة شروط للدخول منها الدخول بالملابس الكتان كـ "دريس كود".

تفاصيل حفل روبي في الجامعة الأمريكية

وتقدم روبي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها السابقة والحديثة، كما تم الاتفاق على وجود تجهيزات على أعلى مستوى للصوت والمسرح والتجهيزات الفنية للخروج بالحفل في شكل مميز على غرار حفلاتها السابقة التي حققت نجاحًا كبيرًا.

نجاح أغنية السنبلاوين

وكانت النجمة روبي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإكس ويوتيوب خلال الأسابيع الماضية بآخر إصداراتها الغنائية "السنبلاوين" من فيلم "عصابة الماكس" الذي حقق إيرادات عالية في السينمات وهي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري.

كما طرحت مؤخرًا أحدث أغانياتها «الليلة حلوة» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» في الفترة الأخيرة، والتي حققت بها نجاحا كبيرا بتجاوز مشاهداتها حاجز المليون.

أغنية الليلة حلوة، كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.