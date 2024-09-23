" غالية على قلبي وعلى تواصل معاها".. هند رضا تكشف طبيعة علاقتها بمي عز الدين حاليًا| خاص

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة والإعلامية هند رضا كواليس إنهاء الخلاف مع النجمة مي عز الدين وتطورات علاقتها بها، لافتة إلى أنهما كانوا على خلاف منذ فترة طويلة ولكن هدأت الأمور وعلاقتهما الآن جيدة وعلى تواصل معها بإستمرار هي ووالدتها.



وقالت هند رضا في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:' مي عز الدين نجمة كبيرة وصديقة عزيزة على قلبي، جمعتني بها مواقف وأوقات مليئة بالجدعنة لا يمكن أن أنساها، وكنت أعتبرها جزءا من عائلتي وليست صديقة".



أضافت قائلة:' للاسف لا أستطيع رؤيتها مؤخرا بشكل مستمر ولكن على تواصل معها دائما هي ووالدتها مها وأتمنى لها الشفاء العاجل والخروج من الأزمة الصحية التي تمر بها".

هند رضا: مي عز الدين شاطرة وهذا الدور أسعدني



وعن كواليس الخلاف بينهما قالت:" كانت في فترة زعلانة مني وحاولت بكل الطرق أصالحها، لأن زعلها يعنيلي ومبحبش أن يكون حد زعلان مني خصوصا لو في يوم من الأيام كان قريب ليا، وعلى فترات طويلة حاولت التقرب منها حتى هدأت الأمور وأصبحنا على علاقة جيدة، والأهم من الخلاف هو أننا نظل على ود وعلى قلب بعضنا البعض".

وعن رأيها في خطوات مي عز الدين الأخيرة قالت:" شاطرة وبتغير من جلدها وبتحب مهنتها وبتتقنها ومبسوطة بخطواتها تحديدا دورها في مسلسل جزيرة غمام كنت طايرة بيها في الدور ده ".

أعمال جمعتها بالفنانة مي عز الدين

شاركت الفنانة والإعلامية هند رضا الفنانة مي عز الدين العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل “ وعد”، “ حالة عشق”، “ دلع بنات”.