السيناريست هاجر اسماعيل تؤلف مسلسل “مغربي”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - لأول مرة تقوم السيناريست المصرية هاجر إسماعيل بتأليف مسلسل مغربي يحمل اسم ”الدم المشروك“، حيث يتولى إخراجه المخرج المغربي أيوب هنود، ويلعب بطولته دنيا بو طازوت وعبد الله ديدان وسعد موفق ومحمد الخيالي وسانديا تاج الدين.

المسلسل من إنتاج شركة كونيكشن ميديا ويبث خلال شهر رمضان على القناة الثانية المغربية، وتدور أحداثه حول ثلاث شقيقات، اثنتان منهن شقيقتان والثالثة من أب مختلف، تجتمعن معاً لإدارة أعمال والدتهن بعد وفاتها، لكن المنافسة القوية بينهن تضعهن وسط العديد من الصعوبات والمواقف الغريبة.

عُرضت فكرة المسلسل المكون من 30 حلقة على شركة الإنتاج التي قررت العمل على المسلسل بالتعاون مع ورشة لكتابة السيناريو مكونة من طاقم مغربي،حيث يهدف المؤلف إلى تكييف أحداث المسلسل مع واقع المجتمع المغربي.