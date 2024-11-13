اليوم… هيرفي رينارد يحسم مشاركة الصحفي والغامدي أمام أستراليا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:52 صباحاً - التحق الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي لاعبا فريق بيرشكوت البلجيكي أمس الثلاثاء ببعثة منتخب السعودية في أستراليا استعداداً لمواجهتها يوم الخميس القادم، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

ووفقاً لصحيفة (الرياضية) السعودية، فإن هيرفي رينارد، مدرب الأخضر السعودي سيحدد مصير مشاركة الغامدي والصحفي من عدمها، اليوم الأربعاء، وذلك وفقاً للجاهزية البدنية للاعبين.

ولم يشارك اللاعبان في تدريبات الثلاثاء، وكان على رينارد أن يجهّز صالح الشهري وفراس البريكان والمرشحين لبدء المباراة.

من جهة أخرى سيغيب مهند الشنقيطي عن المباراة المذكورة بعد إصابته في العضلة الضامة.