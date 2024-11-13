عمر مرموش ومصطفى محمد يلتجقان بمنتخب مصر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:00 صباحاً - التحق الثنائي عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، بتدريبات منتخب مصر، الثلاثاء، استعداداً لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا، المغرب 2025.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى النهائيات الإفريقية منذ الجولة الرابعة، ويكمل مشواره في هذه التصفيات دون أي ضغوط.

ويغيب عن منتخب مصر عدد كبير من اللاعبين في مقدمتهم محمد صلاح ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وأحمد سيد زيزو.