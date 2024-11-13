مدافع البرازيل فاندرسون: نثق بقدرتنا على عبور فنزويلا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:00 صباحاً - عبّر فاندرسون، مدافع منتخب البرازيل، عن ثقته بالفوز على فنزويلا في الجولة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 على الرغم من قوة منتخب فنزويلا الذي لم يخشر أي مباراة على أرضه.

وقال فاندرسون: لا يوجد منافس سهل، وفنزويلا لن تكون سهلة، خاصة على أرضها.

وأضاف: سنحاول فرض إيقاع لعبنا للحصول على النقاط الثلاث.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع بـ 16 نقطة من (5 فوز، 1 تعادل، 4 خسارات)، فيما يتواجد منتخب فنزويلا في المركز الثامن بـ 11 نقطة من (2 فوز، 5 تعادلات، و3 خسارات).