ما العلاقة بين السكري وشبكية العين؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - تأثير مرض السكري على صحة شبكية العين

يُعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على العديد من أعضاء الجسم، ومن بينها العين. تُشكل شبكية العين الجزء الحساس للضوء والمسؤول عن إرسال الإشارات البصرية إلى الدماغ، ولهذا فإن أي اضطراب في هذه المنطقة يمكن أن يؤثر على الرؤية بشكل مباشر. لذلك، من المهم فهم العلاقة بين السكري وصحة شبكية العين وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة.

كيف يؤثر السكري على شبكية العين؟

السكري يُسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في العين. يُطلق على هذا الضرر “اعتلال الشبكية السكري”، حيث يؤدي إلى تسرب السوائل والدم إلى الشبكية. وفي المراحل الأكثر تقدماً، يمكن أن تنمو أوعية دموية جديدة غير طبيعية وتسبب مشاكل إضافية.

أعراض اعتلال الشبكية السكري

عادةً لا تظهر الأعراض في المراحل المبكرة، مما يجعل الفحص المنتظم للعين ضرورياً لمرضى السكري. يمكن أن تشمل الأعراض:

رؤية ضبابية أو مشوشة

ظهور بقع أو خيوط عائمة في الرؤية

صعوبة في رؤية الألوان

فقدان الرؤية في أجزاء معينة من المجال البصري

الوقاية والعلاج

لحماية العين من أضرار السكري، يجب اتباع النصائح التالية:

المراقبة المستمرة لمستويات السكر في الدم

التحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول

القيام بفحوصات منتظمة للعين تشمل فحص الشبكية

اتباع نمط حياة صحي يشمل نظاماً غذائياً متوازناً وممارسة الرياضة بانتظام

في حالة تطور اعتلال الشبكية السكري، هناك بعض العلاجات المتاحة مثل:

العلاج بالليزر لوقف أو إبطاء التسرب في الأوعية الدموية

حقن الأدوية داخل العين للحد من الأوعية الدموية غير الطبيعية

الجراحة في الحالات الشديدة لتحسين الرؤية ومنع المزيد من التلف

الخاتمة

العناية بصحة العين أمر بالغ الأهمية لمنع مضاعفات السكري التي قد تؤدي إلى فقدان دائم للبصر. لذا، يجب على مرضى السكري الالتزام بنمط حياة صحي وإجراء الفحوصات الدورية لضمان حماية رؤيتهم على المدى الطويل.