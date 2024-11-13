مانشستر سيتي… تواصل مباشر بين الجمهور واللاعبين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:52 صباحاً - قال نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، أنه سيكون بإمكان جماهيره من حاملي التذاكر الموسمية التواصل مع لاعبيهم المفضلين من فرق الرجال والسيدات عبر مكالمات الفيديو والتحدث مباشرة مع اللاعبين وطرح الأسئلة والحصول على رؤى حول الحياة داخل وخارج الملعب، بحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي.

وأضاف بطل الدوري الإنكليزي في بيان: تعد هذه فرصة مذهلة لسماع القصص الشخصية، والتجارب من الموسم، واللحظات التي تحدد معنى أن تكون جزءاً من عائلة سيتي.

وأضاف البيان: ستكون المكالمات متنوعة، من جلسات الأسئلة والأجوبة الصغيرة التي يمكن الوصول إليها من خلال الاقتراع إلى فعاليات مفتوحة لجميع الأعضاء، من أي مكان في العالم.