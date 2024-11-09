رسالة إعجاب من دنيا سمير غانم لمنة شلبي.. وأعمال فنية جديدة في الطريق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - أشادت الفنانة الكوميدية المحبوبة دنيا سمير غانم بزميلتها الفنانة منة شلبي وأدائها المتميز في فيلم “الهوى سلطان”. وقد جاءت هذه الإشادة عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث نشرت بوستر الفيلم وعلقت عليه معبرة عن إعجابها الشديد بالفيلم وبأداء منة شلبي.

تفاصيل فيلم “روكي الغلابة”:

في الوقت نفسه، تستعد دنيا سمير غانم لعرض فيلمها الجديد “روكي الغلابة” والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. تجسد دنيا في الفيلم شخصية “البودي جارد” الخاص برجل أعمال، مما يولد العديد من المواقف الكوميدية. ويشاركها البطولة الفنان محمد ممدوح والفنان محمد ثروت، كما يضم العمل العديد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان أحمد سعد.

أعمال سابقة لدنيا سمير غانم:

يُذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما كان فيلم “تسليم أهالي” الذي حقق نجاحًا كبيرًا. كما قدمت مسلسل “جت سليمة” والذي شاركت فيه مع نخبة من النجوم مثل هالة فاخر وخالد الصاوي وسلوى خطاب.