أسرار خاصة بالحوامل لعدم اكتساب الوزن الزائد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

على الرغم من أن اكتساب الوزن أثناء الحمل يعد أمراً طبيعياً، إلا أنه أمر بالغ الأهمية لصحة الأم والطفل. لذلك، من الضروري إدارة هذه الزيادة بشكل صحي، حيث إن ذلك يُعتبر مفتاحاً لتحقيق نتائج جيدة لكليهما. قد تؤدي الزيادة المفرطة أو القليلة في الوزن إلى مضاعفات مثل سكر الحمل، ارتفاع ضغط الدم، الولادة المبكرة، أو انخفاض الوزن عند الولادة.

يمكن للحامل تحقيق هذا الهدف من خلال اتباع نمط حياة صحي، مع خيارات غذائية مدروسة، والحفاظ على النشاط البدني. ويجب أن تُفهم زيادة الوزن أثناء الحمل على أنها تعتمد على الوزن الذي كانت عليه المرأة قبل الحمل وحالتها الصحية الفردية.

وأوضح تقرير لموقع “تايمز أوف إنديا” أنه يمكن تحقيق زيادة الوزن المناسبة خلال الحمل من خلال تناول جميع العناصر الغذائية الضرورية، وذلك من خلال نظام غذائي متوازن خاص بالحوامل. يجب أن يركز هذا النظام على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية بدلاً من مجرد تناول السعرات الحرارية. وفيما يلي بعض النقاط الأساسية:

– البروتينات: من الضروري تناول مصادر البروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون، البيض، الفاصوليا، ومنتجات الألبان، حيث تساعد هذه الأغذية في بناء الأنسجة لكل من الأم والطفل.

– الكربوهيدرات المعقدة: يجب أن تشمل الكربوهيدرات جميعها من الحبوب الكاملة، الفواكه، والخضروات، حيث توفر الطاقة الأساسية دون زيادة الوزن.

– الدهون الصحية: تشمل هذه الدهون المكسرات، البذور، الأفوكادو، والأسماك، وكلها ضرورية لنمو الدماغ.

– البقاء رطباً: من الضروري شرب كميات وفيرة من الماء، حيث يتطلب الحمل زيادة في حجم الدم والتغيرات الأيضية الأخرى. يساعد الترطيب المناسب في تقليل احتباس الماء والإمساك والتعب، كما أن الحد من المشروبات السكرية والكافيين يساهم في الحفاظ على زيادة الوزن ضمن النطاق الصحي.

– النشاط البدني المنتظم: يُعتبر ممارسة الرياضة بشكل معتدل أمراً ضرورياً أثناء الحمل لتنظيم زيادة الوزن، والحفاظ على مزاج جيد، وزيادة الطاقة، والوقاية من سكر الحمل.