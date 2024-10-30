صحتك النفسية تبدأ من أمعائك: العلاقة الوثيقة بين الجهاز الهضمي والمزاج

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:53 مساءً - هل تساءلت يومًا عن السبب وراء شعورك بالاكتئاب أو القلق دون سبب واضح؟ قد يكون السبب في ذلك يكمن في صحة جهازك الهضمي. تشير العديد من الدراسات الحديثة إلى وجود علاقة وثيقة بين صحة الأمعاء والصحة النفسية.

كيف تؤثر مشاكل الجهاز الهضمي على حالتك المزاجية؟

يُعرف الجهاز الهضمي باسم “الدماغ الثاني” للجسم، وذلك بسبب العدد الكبير من الخلايا العصبية الموجودة فيه. تتواصل هذه الخلايا بشكل مستمر مع الدماغ، مما يؤثر على حالتنا المزاجية ومشاعرنا.

بعض المشاكل الهضمية الشائعة التي يمكن أن تؤثر على الصحة النفسية تشمل:

عسر الهضم: الشعور بالانتفاخ والغازات والحموضة يمكن أن يسبب الانزعاج والتأثير على مزاجك.

اضطرابات الإخراج: الإمساك أو الإسهال المزمن يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والاكتئاب.

متلازمة القولون العصبي: ترتبط هذه المتلازمة ارتباطًا وثيقًا بالقلق والاكتئاب.

ما هي الآليات التي تربط بين الجهاز الهضمي والدماغ؟

محور الأمعاء والدماغ: هو عبارة عن نظام معقد من الاتصالات العصبية والكيميائية التي تربط بين الدماغ والأمعاء. أي خلل في هذا المحور يمكن أن يؤثر على كليهما.

ميكروبيوم الأمعاء: البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء تلعب دورًا هامًا في إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالمزاج والسعادة. أي اختلال في توازن هذه البكتيريا يمكن أن يؤثر على إنتاج السيروتونين وبالتالي على حالتك المزاجية.

الالتهاب: يمكن أن تسبب مشاكل الجهاز الهضمي التهابًا مزمنًا في الجسم، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على الدماغ ويسبب أعراضًا مثل الاكتئاب والقلق.

كيف تحسن صحة أمعائك لتحسين صحتك النفسية؟

تغذية صحية: اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف والبروبيوتيك الموجودة في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكيمتشي.

الحد من التوتر: مارس تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل للمساعدة في إدارة التوتر.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تحسين الهضم وتعزيز الصحة العامة.

الحصول على قسط كاف من النوم: النوم الجيد ضروري لصحة الجسم والعقل.

استشارة الطبيب: إذا كنت تعاني من مشاكل هضمية مستمرة، فاستشر طبيبك لتشخيص وعلاج حالتك.

هذا والعلاقة بين الجهاز الهضمي والصحة النفسية هي علاقة وثيقة ومتبادلة. من خلال العناية بصحة أمعائك، يمكنك تحسين حالتك المزاجية بشكل كبير. إذا كنت تعاني من أي مشاكل هضمية أو نفسية، فاستشر طبيبك للحصول على العلاج المناسب.