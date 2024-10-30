نشكركم على متابعتكم خبر كأس إسبانيا: فالنسيا في ضيافة بارلا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:54 صباحاً - تستمر اليوم، الأربعاء، مباريات الدور الأول من كأس إسبانيا بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية والتي تنطلق جميعها الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة:
إيكستريمادورا × جيرونا
بارلا × فالنسيا
لوسينا × ليجانيس
سان بيدرو × سيلتا فيغو
لاس روزاس × إشبيلية
شيكلانا × أوساسونا
النتائج المسجلة
كومبوستيلا × ديبورتيفو ألافيس 0-1
ريال خايين × قادش 0-3
بوبلينسي × فياريال 1-6
فيامورييل × رايو فاليكانو 0-5
استور × بلد الوليد 1-4