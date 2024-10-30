كأس إسبانيا: فالنسيا في ضيافة بارلا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:54 صباحاً - تستمر اليوم، الأربعاء، مباريات الدور الأول من كأس إسبانيا بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية والتي تنطلق جميعها الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة:

إيكستريمادورا × جيرونا

بارلا × فالنسيا

لوسينا × ليجانيس

سان بيدرو × سيلتا فيغو

لاس روزاس × إشبيلية

شيكلانا × أوساسونا

النتائج المسجلة

كومبوستيلا × ديبورتيفو ألافيس 0-1

ريال خايين × قادش 0-3

بوبلينسي × فياريال 1-6

فيامورييل × رايو فاليكانو 0-5

استور × بلد الوليد 1-4