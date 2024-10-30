خطوات في المنزل تعيد إنعاش البشرة المتعبة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بدلاً من الاعتماد على مراكز التجميل باهظة الثمن لتطبيق عناية خاصة بالبشرة والحفاظ على إشراقتها وصحتها، يمكنك الآن إعادة إنعاش بشرتك المتعبة في المنزل من خلال خطوات بسيطة تشمل تنظيف عميق وتطبيق قناع مخصص.

لترطيب البشرة بعمق، اختاري أقنعة غنية بزيت جوز الهند، الأفوكادو، والكولاجين. بعد وضع القناع، قومي بإزالته ثم ضعي كريم مرطب على وجهك بطريقة تدليك لتحفيز تدفق الدم في الشرايين الصغيرة وزيادة توهج البشرة.

ابدئي بتربيت بلطف بأصابعك على أعلى عظمتي الخد، بدءًا من جسر الأنف نحو الخارج، ثم عودي بأصابعك فوق حاجبيك. قومي بممارسة الضغط على جبينك عن طريق الشد بباطن أصابعك على حاجبيك، وارفعيهما بلطف لعدة ثوانٍ، ثم اتركيهما.

ضعي أصابعك على بعد سنتمتر واحد من حاجبيك، واضغطي وارفعي كما فعلت سابقًا.

ثم انتقلي إلى تمرين آخر، حيث اضغطي بأصابعك تحت عظمتي خديك وارفعيهما قليلاً مع العد حتى ثلاثة. كرري هذه الحركة عدة مرات مع مراعاة التنفس بانتظام.

لا تنسي وضع إبهامك تحت فكك، مع وضع الأصابع الوسطى فوقهما في منتصف الذقن، ثم اضغطي وارفعي باتجاه الأعلى على طول خط الفك حتى أذنيك.

وأخيرًا، طبقي كريم مرطب لمقاومة علامات الشيخوخة على بشرتك، ويفضل أن يكون غنيًا بحمض الساليسيليك.