نشكركم على متابعتكم خبر نتائج الثلاثاء في كأس هولندا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:56 صباحاً - انطلقت الثلاثاء مباريات الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس هولندا بكرة القدم، وشهدت تسجيل النتائج الآتية:
نيميغن × زفوله 4-3
دي غرافشاب × أوس 4-1
إكسيلسيور × فينلو 2-1
أدو دين هاغ × كامبور 1-4
دي تريفيرس × فورتانا سيتارد 1-4
آيسلميرفوجيلس × هيرينفين 2-3
سبارتا نيكيرك × كابيلي 5-1
نوردفيك × أف سي دوردريخت 2-1
رينفوجلس × إف سي إيندهوفن 0-7
كولبينج بويز × غرونينغين 1-5