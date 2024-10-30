نتائج الثلاثاء في كأس هولندا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:56 صباحاً - انطلقت الثلاثاء مباريات الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس هولندا بكرة القدم، وشهدت تسجيل النتائج الآتية:

نيميغن × زفوله 4-3

دي غرافشاب × أوس 4-1

إكسيلسيور × فينلو 2-1

أدو دين هاغ × كامبور 1-4

دي تريفيرس × فورتانا سيتارد 1-4

آيسلميرفوجيلس × هيرينفين 2-3

سبارتا نيكيرك × كابيلي 5-1

نوردفيك × أف سي دوردريخت 2-1

رينفوجلس × إف سي إيندهوفن 0-7

كولبينج بويز × غرونينغين 1-5