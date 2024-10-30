كأس ألمانيا: فولفسبورغ يقصي بوروسيا دورتموند

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:56 صباحاً - ودع فريق بوروسيا دورتموند مسابقة كأس ألمانيا بكرة القدم من الدور الثاني بخسارته 0-1 أمام فولفسبورغ، أمس الثلاثاء.

وسجلت المباريات التي جرت الثلاثاء النتائج الآتية:

لايبزيج × سانت باولي 4-2

أوجسبورج × شالكه 3-0

باير ليفركوزن × إيلفرسبيرج 3-0

كيكرز أوفينباخ × كارلسروه 0-2

فولفسبورج × بوروسيا دورتموند 1-0

شتوتغارت × كايزرسلاوترن 2-1

كولن × هولشتاين كيل 3-0

يان ريغينسبورغ × جروتر فيورث 1-0