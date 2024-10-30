نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (10): جوفنتوس يستضيف بارما على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأربعاء، أربع مباريات لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفق الآتي، وحسب توقيت مكة المكرمة:
إمبولي × إنتر ميلان- الساعة 20:30
فينيزيا × أودونيزي- الساعة 20:30
أتلانتا × مونزا- الساعة 22:45
جوفنتوس × بارما- الساعة 22:45
أمس:
ليتشي × هيلاس فيرونا 1-0
كالياري × بولونيا 0-2
ميلان × نابولي 0-2
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 25 نقطة
2- إنتر ميلان: 18 نقطة
3- جوفنتوس: 17 نقطة