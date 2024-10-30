الدوري الإيطالي (10): جوفنتوس يستضيف بارما

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأربعاء، أربع مباريات لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفق الآتي، وحسب توقيت مكة المكرمة:

إمبولي × إنتر ميلان- الساعة 20:30

فينيزيا × أودونيزي- الساعة 20:30

أتلانتا × مونزا- الساعة 22:45

جوفنتوس × بارما- الساعة 22:45

أمس:

ليتشي × هيلاس فيرونا 1-0

كالياري × بولونيا 0-2

ميلان × نابولي 0-2

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 25 نقطة

2- إنتر ميلان: 18 نقطة

3- جوفنتوس: 17 نقطة