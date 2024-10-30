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الدوري الاسكتلندي (10): جلاسكو رينجرز في ضيافة أبردين

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأربعاء، مباريات المرحلة العاشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلعب الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، سيلتك مع دندي، ودندي يونايتد مع ماذرويل، وهارتس مع كيلمارنوك، وروس كاونتي مع هيبرنيان، وسانت ميرين مع سانت جونستون، فيما يلعب أبردين مع جلاسكو رينجرز الساعة 23:00.

ويتصدر سيلتك ترتيب فرق الدوري الاسكتلندي بـ 25 نقطة، ويساويه أبردين بنفس الرصيد في المركز الثاني، وثالثاً جلاسكو رينجرز بـ 19 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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