3.77 مليار درهم إيرادات “أدنوك للحفر” في الربع الثالث بنمو 32%

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة أدنوك للحفر ش.م.ع، اليوم، نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام 2024.

وبحسب “وام”، ارتفعت إيرادات شركة أدنوك للحفر للربع الثالث مدفوعة بالتوسع في الاسطولين البري والبحري، والنمو المستمر لخدمات حقول النفط لتصل إلى 3.77 مليار درهم، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي، وساهمت البدايات الناجحة لـ”Turnwell وEnersol” في تحقيق هذه النتائج.

وتُرجمت العائدات الكبيرة للشركة، المدعومة بإدارة فعالة للتكاليف في كافة مراحل التشغيل، إلى أرباح قياسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء لهذا الربع بلغت 1.873 مليار درهم ، بزيادة 34% على أساس سنوي، محققة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 50%، كما ارتفع صافي الربح في هذا الربع إلى 1.230 مليار درهم، بزيادة 30% على أساس سنوي.

وارتفعت الإيرادات لفترة التسعة أشهر مدفوعة بزيادة النشاط وتوسع خدمات حقول النفط بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 10.47 مليار درهم، كما ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء للفترة نفسها بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 5.22 مليار درهم ، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 29% على أساس سنوي ليصل إلى 3.324 مليار درهم.

وبلغ عدد الحفارات المملوكة للشركة 140 حفارة بنهاية الربع الثالث، بما في ذلك أربع حفارات برية بنظام الإيجار المفضي للتملك.

وقامت الشركة في عام 2024، بتشغيل 21 حفارة، بما في ذلك عمليات إعادة التفعيل، ومن المقرر انضمام حفارتين أخرتين إلى الأسطول في الربع الرابع ، وتتوقع الشركة أن يبلغ عدد الحفارات المملوكة 142 حفارة بنهاية العام الحالي.

وقال عبد الرحمن الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: “ التزامنا بنهج الشركة وإستراتيجياتها الرامية لتعزيز النمو الشامل والمستدام في كافة قطاعاتها أثمر عن تحقيق نتائج قياسية مرة أخرى في هذا الربع ”.

وأضاف : ” أن أداءنا المالي الاستثنائي مدعوماً بتميز وكفاءة عملياتنا يعزز أرباحنا المستقبلية ويسهم في استمرار نجاحاتنا المتميزة التي شملت البداية الناجحة لشركة ‘Turnwell‘ والتطور الإيجابي لشركة ‘Enersol‘ ، ما يؤكد قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو في المجالات المختلفة”.