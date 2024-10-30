مباراة فالنسيا وريال مدريد مهددة بالتأجيل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:57 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن مباراة ريال مدريد وفالنسيا، السبت المقبل، في الجولة 12 من الدوري الإسباني، مهددة بالتأجيل.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن هناك شكوك حول إقامة المباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، بسبب العواصف والفيضانات التي تشهدها مدينة فالنسيا..

وأدت الحالة الجوية الصعبة وما يرافقها من فيضانات وعواصف التي تشهدها فالنسيا ومناطق مختلفة من إسبانيا إلى وفاة العديد من الأشخاص والكثير من الإصابات.

وكان ريال مدريد أصدر بياناً، اليوم الأربعاء، عبر من خلاله عن تضامنه ودعمه لعائلات الضحايا بسبب العاصفة التي تشهدها البلاد.