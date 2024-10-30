بنزيما: فينيسيوس جونيور كان يستحق الكرة الذهبية .. ورودري لاعب جيد ولكن!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:57 صباحاً - علق كريم بنزيما، قائد الاتحاد السعودي، ومهاجم ريال مدريد السابق، على عدم فوز البرازيلي، فينيسيوس جونيور، بجائزة الكرة الذهبية.

وقال بنزيما في تصريحات لبرنامج “الشيرينجيتو” الإسباني: “لا أريد أن أتحدث عن فرانس فوتبول. فينيسيوس لاعب عمل بجد. عندما كان ريال مدريد بطلاً لأوروبا العام الماضي، كان حاسماً في كل مباراة، لقد استحق الكرة الذهبية”.

وأضاف: “أشعر بحزن شديد من أجل فيني لأنه استحق الكرة الذهبية”.

وأوضح: “ليس لدي أي شيء ضد رودري فهو لاعب جيد، لكنني جالس على أريكتي أشاهد التلفاز ولا يفعل رودري أي شيء يجعلك تقول ‘بففف’ ، لقد فعلها فيني أكثر من مرة، لذا هذا مؤسف قليلاً لأنه إستحق الكرة الذهبية”.

وتابع: “‏هل كتبت له رسالة؟ هل كان حزيناً؟.. نعم، كان حزيناً، هذا طبيعي ، لأن الأمر معقد بعض الشيء”.

وأتم: “عندما يرى الجميع أنك فزت بالكرة الذهبية وفي النهاية قبل يوم أو قبل ساعات، يخبرونك أنك لن تفوز، إنه أمر معقد جداً، ذهنياً إنه أمر صعب، ولكن أعتقد أنه فتى جيد و سوف يعمل ويوماً ما سيفوز بها”.