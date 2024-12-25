نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود بنتيجة 2/2 ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن حرس الحدود من التقدم في النتيجة عند الدقيقة 25 من زمن شوط المباراة الأول عن طريق محمود ممدوح.

وأضاف محمد بيومي مدافع الدراويش الهدف الثاني لحرس الحدود عن طريق الخطأ في مرماه مع بداية شوط اللقاء الثاني.

ليسجل علي الملواني جناح فريق الإسماعيلي هدف تقليص الفارق لصالح الدراويش في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وتمكن خالد النبريصي مهاجم الإسماعيلي من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 69 من زمن المباراة.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة السادسة من خلال 6 مباريات محتلا بهم المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

بينما يظل حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط حققهم خلال 6 مباريات.