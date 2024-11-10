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أحمد جودة - القاهرة - يخضع خالد الغندور، لاعب خط وسط النادي المصري، لفحوصات طبية باستخدام الأشعة التشخيصية مساء اليوم الأحد، وذلك لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مواجهة فريقه أمام الجونة.

فحوصات طبية تحدد موقف خالد الغندور بعد إصابته في مباراة الجونة

ويجري الغندور هذه الفحوصات للتأكد من طبيعة الإصابة وتحديد مدة العلاج اللازمة، خاصة بعد أن اضطر اللاعب لمغادرة الملعب في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وكانت إصابة الغندور قد أثارت قلق الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، حيث يعتبر اللاعب من العناصر الأساسية في خط الوسط، ويمثل غيابه تحديًا للفريق في المباريات المقبلة، خاصة أمام الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري.

وسيحدد الطاقم الطبي للمصري بناءً على نتائج الأشعة فترة غياب اللاعب، وبرنامج التأهيل الذي سيتبعه لعودة الغندور إلى الملاعب.

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليومين عقب نهاية مباراة الأمس بين المصري والجونة والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

يستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته عصر بعد غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

