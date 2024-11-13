نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي ضمن فعاليات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالمغرب.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كاب فيردي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

واستقر حسام حسن المدير الفني للفراعنة على تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر-إبراهيم عادل.

في الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد.

موعد مباراة الفراعنه أمام الرأس الأخضر

وتقام مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025، يوم الجمعة القادم، الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني للرأس الأخضر.

القنوات الناقله لمباراة منتخب مصر وكاب فيردي

تذاع مباراة المنتخب المصري أمام كاب فيردي على شبكة قنوات بي ان سبورت.