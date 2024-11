بعد تصدره التريند... تعرف على أبرز المحطات الفنية ل ليوناردو دي كابريو

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر اسم الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو تريند محركات بحث جوجل،تزامنا الاحتفال بعيد ميلاده،ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن إختياره الدائم لإقامة علاقة غرامية مع مشاهير وعارضات أزياء قاصرات أو عارضات أزياء تحت سن الـ 25

بداية ليوناردو دي كابريو الفنية

بدأ الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو التمثيل منذُ نعومة أظافره وهو يبلغ من عمره 5 سنوات فقط بينما أزدهرت شهرته في مرحلة الشباب عندما قدم ليوناردو دي كابريو أفلام عالمية ملحمية Romeo + Juliet وTitanic وRevolutionary Road وThe Wolf of Wall Street وOnce Upon a Time... in Hollywood، وغيرهم ليُقدم ليوناردو أكثر من 43 عمل فني في السينما والتليفزيون.

بالإضافة إلى فوز ليوناردو دي كابريو بجائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثل بسبب أدائه التمثيلي المُبهر في فيلم The Revenant الشهير الذي تم عرضه بالسينمات في عام 2016.

وعلى الرغم من ثقل المسيرة الفنية للفنان العالمي ليوناردو دي كابريو وكونه ممثل رائع ومخضرم ألا أنه لا يتوقع أحد من الجماهير على مستوى العالم أن حياته مليئة بالفضائح والمحطات المُثيرة للجدل.

إختياره الدائم لإقامة علاقة غرامية حميمة مع مشاهير وعارضات أزياء قاصرات أو عارضات أزياء تحت سن الـ 25:

يواعد غراميًا حاليًا الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو عارضة الأزياء الإيطالية فيتوريا سيريتي التي تبلغ من عمرها 26 عامًا، ولكنها أكبر فتاة واعدها ليوناردو دي كابريو، حيثُ منذُ مرحلة شباب ليوناردو دي كابريو حتى الآن واعد ليوناردو دي كابريو بشكل حميمي أكثر من 29 عارضة أزياء جميعهن تحت سن الـ 25.