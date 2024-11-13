دوري أبطال أوروبا- سيدات: غلطة سراي يواجه فولفسبورغ

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - تستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا للسيدات بكرة القدم، مرحلة المجموعات،بإقامة مباريات المجموعتين الأولى والثانية.

ففي المجموعة الأولى يلعب غلطة سراي التركي مع فولفسبورغ الألماني الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويلتقي روما الإيطالي مع أولمبيك ليون الفرنسي الساعة 23:00.

ترتيب المجموعة الأولى

1- روما: 6 نقاط

2- أولمبيك ليون: 6 نقاط

3- فولفسبورغ: دون نقاط

4- غلطة سراي: دون نقاط

وفي المجموعة الثانية يلتقي ريال مدريد الإسباني مع تقينتي الهولندي الساعة 20:45، ويلعب سيلتك الاسكتلندي مع تشيلسي الإنكليزي الساعة 23:00.

ترتيب المجموعة الثانية

1- تشيلسي: 6 نقاط

2- ريال مدريد: 3 نقاط

3- تفينتي: 3 نقاط

4- سيلتك: دون نقاط