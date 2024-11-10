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أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي الموافقة على تعديل عقد مصطفي شوبير حارس مرمى الفريق بعد الأداء المتميز الذي ظهر به، طوال فترة مشاركته مع الفريق.

الأهلي يتخذ قرارًا بشأن مصطفي شوبير

و وافقت لجنة التخطيط حسم ملف تجديد وتعديل عقود بعض لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة وكان مصطفى شوبير أحد أهم اللاعبين الموضوعين في الخطة، حيث أنه أحد أبرز لاعبي الفريق الذي قررت اللجنة فى تعديل وتمديد عقوده بما يتناسب مع حجم عطائه الفترة الماضية.



ويواصل فريق الأهلى استعداده لمواجهة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على أرضية إستاد القاهرة الدولى، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري