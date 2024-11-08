ليفربول يُدافع عن الريادة أمام أستون فيلا

ليفربول يُدافع عن الريادة أمام أستون فيلايخوض ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اختبارًا صعبًا غدًا السبت أمام ضيفه أستون فيلا ضمن الجولة الـ11 من البطولة.

وكان ليفربول أبرز المستفيدين من نتائج الجولة الماضية للبطولة، التي شهدت نجاحه في قلب تأخره 0 - 1 أمام ضيفه برايتون إلى انتصار 2 - 1، وكذلك خسارة مانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه بورنموث، ليلتقى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا هزيمته الأولى في البطولة خلال الموسم الحالي.

واستعاد ليفربول، الصدارة التي غابت عنه لمدة أسبوع واحد فقط، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي تراجع للمركز الثاني.

ويخوض ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب انفراده بصدارة ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا أيضًا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا 4 - 0 على ضيفه باير ليفركوزن الألماني، يوم الثلاثاء الماضي، ليواصل انطلاقته المثالية في البطولة القارية، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى.

من جانبه، يهدف أستون فيلا للتخلص من أزمة نتائجه السلبية التي يعاني منها في البطولة، التي شهدت تحقيقه فوزًا وحيدًا فقط خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة، حيث أسهمت في تراجع ترتيبه للمركز السادس برصيد 18 نقطة.

وأخفق أستون فيلا في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الأربع الماضية بكل المنافسات، التي شهدت تعادله مع بورنموث بالدوري وخسارته لقاءاته الثلاثة الأخيرة أمام كريستال بالاس بكأس الرابطة، وتوتنهام هوتسبير بالدوري وكلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا.