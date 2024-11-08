110 آلاف فلسطيني في غزة معرضون للخطر
حذّر تقرير حكومي فلسطيني من أن نحو 110 آلاف في غزة معرضون للخطر، بسبب انعدام الرعاية الصحية مع إحكام إغلاق المعابر التجارية، وعدم السماح بدخول الأدوية ومواد الرعاية الطبية والتموينية للمدنيين في القطاع.
وذكر التقرير أنّ نحو 60 ألف حامل في قطاع غزة معرضات للخطر، بسبب نقص مواد الرعاية الطبية الخاصة بالنساء الحوامل، كما أن الخطر يتهدد أيضاً 35 ألف مريض مزمن بسبب منع إدخال الأدوية، بالإضافة إلى أن إغلاق المعابر حال دون سفر 12 ألف جريح بحاجة لتلقي العلاج في الخارج، فيما يواجه 12 ألفاً و500 مريض سرطان الموت وبحاجة للعلاج، كما يحتاج 3 آلاف مريض بأمراض مختلفة للعلاج في الخارج.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقه معبري رفح وكرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة منذ بدء عمليته العسكرية في مدينة رفح مطلع مايو/أيار الماضي، وتسبب إغلاق المعابر لليوم 186 على التوالي بشل حركة سفر الأفراد من وإلى قطاع غزة، ووقف الحركة التجارية والمساعدات الواصلة من مصر عبر ممر صلاح الدين، بالإضافة إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الرابط بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وشل الحركة التجارية بداخله.
من جانبه، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معرباً عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 110 آلاف فلسطيني في غزة معرضون للخطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.