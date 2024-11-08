ريال مدريد يسعى للتعافي أمام أوساسونا.. غداً

ريال مدريد يسعى للتعافي أمام أوساسونا.. غداًيستضيف فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا غدا السبت، على ملعب سنتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024- 2025.

ويتطلع ريال مدريد لاستعادة توازنه وتصحيح أوضاعه في البطولة، بعدما خسر في آخر مباراتين على أرضه، أمام برشلونة في مباراة الكلاسيكو برباعية نظيفة، ثم أمام ميلان الإيطالي بنتيجة (1 - 3)، الثلاثاء الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد (24) نقطة، ومهمته، لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة، في ظل النتائج الجيدة التي ظل يحققها فريق أوساسونا حتى الآن وجعلته يحتل المركز الخامس برصيد (21) نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف الريال.

وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي فياريال مع ديبورتيفو ألافيس، وليجانيس مع إشبيلية.

وتختتم مباريات الجولة الثالثة عشرة بعد غد الأحد، بلقاء ريال بيتيس مع سلتا فيغو، وريال مايوركا مع أتلتيكو مدريد، وخيتافي مع جيرونا، وبلد الوليد مع أتلتيك بلباو.

وضمن الجولة ذاتها، يتطلع برشلونة إلى مواصلة انتصاراته والسير بثبات لاستعادة لقب الدوري الإسباني، حين يحل ضيفا على ريال سوسييداد.

ويتسلح برشلونة بعروضه الفنية المميزة، في الفترة الأخيرة بعد فوزه في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات، آخرها الفوز خارج معقله على النجم الأحمر الصربي بنتيجة (5 - 2)، وفوزه على غريمه ريال مدريد (4 - صفر)، و(4 -1) على بايرن ميونيخ الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويسعى إلى توسيع الفرق بينه وأقرب منافسيه ريال مدريد.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب البطولة برصيد (33) نقطة، ويأتي خلفه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد (24)، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، ثم فياريال في المركز الرابع برصيد (21) نقطة.