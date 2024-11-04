نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح ضد الأندية الألمانية.. سجل حافل بالانتصارات والأرقام المميزة قبل صدام ليفركوزون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهة قوية ضد باير ليفركوزون الألماني غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وساهم محمد صلاح في فوز ليفربول بمبارياته الثلاثة السابقة في دور المجموعات هذا الموسم ويحتل المركز الثاني بالترتيب متأخرًا بفارق الأهداف عن أستون فيلا، فيما يتواجد باير ليفركوزون بالمركز السادس برصيد 7 نقاط.

تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد أندية ألمانيا

واجه محمد صلاح أندية ألمانيا في 11 مواجهة سابقة قبل صدام الغد ضد باير ليفركوزون، حقق 7 انتصارات، وتعادلين وهزيمتين، وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

أول مواجهة لـ محمد صلاح ضد أندية ألمانيا كانت مع فريقه السابق بازل السويسري ضد فريق شالكة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2013 – 2014 وخسر المباراتين 1-0، 2-0.

تكرر الصدام بين صلاح والأندية الألمانية موسم 2015 – 2016 وكان لاعبًا مع روما الإيطالي وواجه باير ليفركوزون وفاز فريقه ذهابًا 3-2 وسجل هدفًا وصنع آخر، وحسم التعادل 4-4 لقاء الإياب.

ثالث المواجهات بين محمد صلاح والألمان كانت ضد فريق هوفنهايم في موسم 2017 – 2018 مع فريق ليفربول، وفاز الريدز 4 – 2، 2-1 على الترتيب وسجل نجم مصر هدفًا وحيدًا.

وفي موسم 2018 – 2019 واجه محمد صلاح مع فريقه ليفربول، عملاق ألمانيا بايرن ميونخ في دور الـ16 بالبطولة الأوروبية وحسم التعادل السلبي لقاء الذهاب، بينما فاز الريدز 3-1 إيابًا وسجل الفرعون المصري هدفًا.

كما تقابل نجم منتخب مصر مع فريق لايبزيج الألماني في 3 مواجهات بقميص ليفربول فاز فريقه بها جميعًا، وسجل صلاح هدفين وصنع آخر.